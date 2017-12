Till dig som är ensam på jul – tillåt inte ditt inre ljus att slockna

Det här är en hälsning till dig som inte har någon att fira jul med, till dig som känner dig ensam. Jag skriver också till dig som lever i otrygghet och som känner rädsla för vad som kan hända under julen, i hemmet eller ute på gatan. Men också till dig som inte har pengar till julmat och presenter, till dig som ville mer men inte kunde.

Jag vill vända mig till alla som bävar inför helgen och känner att juleljusen i fönstren inte lyser för er. Med den här hälsningen vill jag säga är att julen är till för just er. Och nu tänker jag inte på julen som den glittriga yta som syns på varuhusen och som så gärna visas upp.

Det jag tänker på är det som juleljusen egentligen symboliserar: julnattens budskap om ljuset som är starkare än mörkret och om kärleken som övervinner allt. Det handlar om det inre ljus som julens barn kom hit för att ge oss: friden, kärleken och tron på varje människas unika mening och värde. Det är detta som är den djupa meningen i julens berättelse om hur Gud blir en av oss i julens barn.

Du är värdefull, du bär ett ljus i ditt inre, det finns en mening med att du finns till och det finns en mening med varje människa du möter.

Det är vad vi i kyrkan vill förmedla vid de många gudstjänster och andra mötesplatser som vi bjuder in till under julen, dit vi välkomnar både vana och ovana kyrkobesökare. Varje natt under julen, precis som övriga året, finns också jourhavande präst tillgänglig via 112 för den som är ledsen och behöver prata.

Och det är också det jag vill säga till er alla. Våga tro på att julens verkliga budskap är sant. Du är värdefull, du bär ett ljus i ditt inre, det finns en mening med att du finns till och det finns en mening med varje människa du möter. Håll julens ljus brinnande, tillåt det inte slockna varken inom dig eller i vårt gemensamma liv i samhället och världen.

Sluta aldrig kämpa, sluta aldrig hoppas, sluta aldrig tro. Ljuset är starkare än mörkret.

Eva Nordung Byström,

biskop Härnösands stift

