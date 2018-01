Socialdemokraterna har inte förstått poängen – de äldre blir bara fattigare

Angående "Vi tar inte från de äldre när arvoden höjs – godemän och förvaltare är viktiga", 20 december.

"Jag har själv varit förvaltare och inte blev jag rik på det. 30 procent är inte ett skit i sammanhanget, ingenting.”

Så kommenterade i fullmäktige Göran Wåhlstedt (V) kritiken som Åke Lidfalk (SD) riktade mot arvodeshöjningen för ställföreträdare. Wåhlstedt visade då att han inte ens förstod vad saken gällde: det handlar inte om huruvida förvaltare blir rika, utan om en orimligt hög arvodeshöjning som framförallt betalas av huvudmännen själva – gamla och sjuka - och gör dem fattigare.

Läs också: Vi ska värna om de äldre och sjuka – inte profitera på deras olycka

Självaste Överförmyndaren visar samma klena förståelse. Annika Westin (S) låter oss veta att hon vill ha rättvisa villkor för gode män och förvaltare och tycker att det är rimligt att huvudmannen betalar arvodet när denne ”har kapital” och att det är viktigt att höja deras arvoden. Det vill säga att huvudmannens bruttoinkomst överstiger 120 000 kr eller det finns ett sparkapital som överstiger 90 000 kr. Vilket kapital!

En människa som drabbas av demens, tvingas flytta till äldreboende och samtidigt förordnas en godman, får idag betala runt 10 000 kr per år i arvode. Inte sällan betalas övriga räkningar genom autogiro. Detta kan pågå år ut och år in. För helt triviala ”arbetsinsatser” ett fåtal gånger per år, betalar den demente ett betydande belopp. Ackumulerat över åren kan det röra sig om mycket stora belopp.

Det är dessa belopp Socialdemokraterna med flera nu höjt med 30 procent. För dagis finns maxtaxa, men för äldre kan (S) höja egenavgifterna hursomhelst. Och du som läser detta vill man ska förbli okunnig om sakernas tillstånd.

Lars Höglund

Sven Valerio

Medlemmar i SD