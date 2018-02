"Snabbtågen står stilla på grund av snön – har vi bara en vackert väder-järnväg?"

Snabbtågen på nya sträckan Sundsvall–Umeå stod stilla i omkring en vecka. Nattåg till Norrland ställdes under flera dygn in på grund av snöfall. Det hände inte förr. Är det numera en vackert väder-järnväg som ska klara miljömålen och minska landsvägstrafiken?

Att av säkerhetsskäl ställa in vissa avgångar när det snöar som värst är förståeligt, men i en vecka? Det hela är mycket märkligt. Tåg glider inte av vägbanan vid dåligt väder, ställer sig inte på tvären och skapar milslånga bilköer. Tåg kör inte på blankslitna och helt olämpliga däck när snösträngarna är decimeterhöga. Men det är just de som först ställs in. Varför?

Sanningen är nog den att det inte finns några som helst reserver i tågsystemet numera.

Sanningen är nog den att det inte finns några som helst reserver i tågsystemet numera. Inga extralok som kan komma till hjälp om något tåg blivit fast på linjen – vilket numera är motiveringen till att ställa in. Nej, alla resurser finns för vägarna – tågen får klara sig bäst de kan. Vinterolämpliga lastbilar måste fram till varje pris, hur mycket de än slirar fast.

Hur järnvägen värderas av beslutsfattarna ser man bäst på en liten detalj som snöskottningen på perrongerna på till exempel Gävle C. Det finns ingen som har detta som huvudansvar. Man ska numera ringa ett nummer och detta ska utföras endast om det kommer klagomål.

Trafikverket bör noga tänka igenom hela regelverket för resursfördelning till järnvägen om vi ska klara av klimatomställningen. Det är ju nu besluten fattas och attityder skapas som påverkar tio till tjugo år framåt.

Olle Käll

