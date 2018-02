Skärpning Westerlinds – ska vi boende konstant behöva skotta?

Westerlinds ska vara bland de största hyresvärdarna i Härnösand. Men hur är det egentligen med snöskottningen?

Är det meningen att vi boende konstant ska behöva skotta trapporna? Vi betalar över 300 kronor för parkering – ändå kör man fast konstant eftersom det inte är skottat på parkeringarna eller vägar runt dessa.

Ska det inte skottas efter behov? Hur gör man om man är äldre och just därför bor i lägenhet? Just för att man inte har kraft och ork att skotta snön? Men vad ska man göra när bilen inte ens går att köra ut? Det är under all kritik.

Skärpning Westerlinds. Börja skotta ordentligt på trappor och parkeringar.

Mange

Svar direkt:

Jag vill börja med att beklaga att du upplever att snöröjningen inte lever upp till dina förväntningar. Den här vintern har varit väldigt speciell, inte bara för oss fastighetsägare, utan för alla som jobbar med snöröjning. Senast den här veckan fick lokaltrafiken ställa in trafiken och skolbarn hållas hemma.

När snön faller som den gjort den här veckan, prioriterar våra fastighetsskötare snöröjningen framför andra uppgifter. Alla resurser läggs på framkomlighet och säkerhet. I dessa lägen prioriterar vi vårdinrättningar och arbetsplatser.

Vi tar tacksamt emot inspel från våra hyresgäster. Upplever du att vi har missat någonstans i snöröjningen är du mer än välkommen att kontakta vår felanmälan, så ska vi naturligtvis åtgärda det.

Björn Höglund,

kommunikationsansvarig, Westerlinds

