Rör inte tidtabellen på våra stolpar Din Tur – nöjda kunder borde vara ert största fokus

Jag vill rikta kritik mot Din Tur som planerar att försämra servicen till resenärerna. Planen är att tidtabellerna kommer att försvinna från busshållplatserna i länet från 10 december. Syftet är att spara pengar.

Hur stämmer det överens med ambitionen att öka antalet resenärer som använder kollektivtrafik?

Det visar sig också att det inte är jämlikt i länet hur resenärer ska få tillgång till busshållplatsinformationen. Det står klart att tidtabellerna försvinner i länet men att ett undantag gjorts för Örnsköldsvik där tabellerna blir kvar till nästa turlisteskifte 2018. Detta beslut togs på grund av att det blir nya linjer och ny linjesträckning i Örnsköldsvik och att det då kan bli problem om tidtabellen tas bort.

Som boende i Örnsköldsvik så är jag inte missnöjd över just den saken, men ifrågasätter hela tanken om försämrad kundservice.

Man kan också fundera vilken analys av kundbehov som har föregått detta beslut, för det är väl kunderna som är ert primära uppdrag hoppas jag!

Framtidens lösning gällande information till resenärer bygger på att man har och kan hantera en smarttelefon, vilket undantar flera grupper i samhället som inte har dessa möjligheter, exempelvis vissa funktionshindrade och äldre personer (dock inte alla).

Man kunde hellre önska att ni visar framfötterna med förbättrad service med fortsatt information om vilken hållplats man befinner sig på samt realtidsuppdatering.

Det stödjer heller inte en framåtanda vad gäller att öka och vidga besöksnäringen i länet. Då framstår vi mera som en föråldrad dinosaurie när vi inte ens för besökare i länet kan tala om på vilken busshållplats de befinner sig och vilken tid de kan åka. Och jag säger igen – alla har inte tillgång till smarttelefon.

Dessutom är informationen från Din Tur under all kritik; hur har ni kommunicerat detta, eller var tanken att det skulle smygas in så att ni inte får synpunkter på era dåligt underbyggda beslut?

Bristande kundfokus upprör

