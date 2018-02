Övikshem om snöröjningen: "Under extrema förhållanden kan det ta lite längre tid att röja undan"

Svar på insändaren Besviken på Övikshem – höjd hyra men knappt någon snöskottning publicerad 5 februari.

Vi tackar för återkopplingen om snöröjning efter torsdagens extrema snöfall. På vinterhalvåret kan snö påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar, vid entréer med mera. Under sådana här extrema förhållanden kan det ta lite längre tid än vanligt att röja undan. Enligt de avtal vi har ska alla ytor vara snöröjda senast 24 timmar efter att det har slutat snöa. Våra snöröjare arbetade från långt in på torsdagsnatten och under helgen för att forsla bort all snö.

Om en ambulans behöver ta sig fram vid ett ställe där vi ännu inte hunnit snöröja tar räddningstjänsten kontakt med oss och vi styr om snöröjningen så att ambulansen kan ta sig fram.

I normalfallet planerar vi in takskottning när snön har lagt sig och tar därefter bort snön direkt. Taköverhäng vid kraftigt snöfall är en risk som måste åtgärdas direkt och vid en akut insats kan det ta längre tid innan vi kan forsla bort den snö som skottats från taket. Det kan vara bra att känna till att du som hyresgäst är ansvarig för att skotta en halvmeter utanför carport, garage samt din p-plats.

Avslutningsvis vill vi tacka våra hyresgäster för visad förståelse under ett speciellt läge.

Lars Österlund

vd, AB Övikshem

