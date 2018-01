Modo Hockey – se och lär av landslaget i handboll

Hoppas Modo Hockeys herrar såg semifinalen i handboll.

Ett lag som går ut till match med allt emot sig. Två skadade nyckelspelare inför semifinalen. En reserv rings in under natten inför semifinalen. Ska ta sig över halva Europa på morgonen. 30 minuter innan matchen ytterligare ett spelarbortfall på grund av sjukdom. In med en första uppställning à la hopkok och nödlösning. Spelare som inte spelat, spelare som får spela på fel plats blir den aktuella situationen. Det är bara att gilla läget.

Direkt full fart, ingen rädsla för att förlora, inga negativa tankar, inga tankar om att det här blir svårt, ja omöjligt. Klar ledning med några minuter kvar byts mot ett baklängesmål sista matchsekunden. Tufft, men inga gamnackar à la Modo här inte. Inget tycka synd om sig själv. Full fart i förlängningen. Finns bara en sak som gäller, alla tar ansvar för att bara vinst är det som gäller. Och vinst med EM-final som resultat.

Se och lär. Detta var en positiv inställning. Den att vilja vinna.

Lennart Ytter

