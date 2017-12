Kritik mot regnbågsmässa – kyrkoherdar i Ö-vik svarar: "Hbtq-personer är också självklart en del av Guds familj"

Svar till insändaren Kyrkan har förlorat riktningen – regnbågsmässa är fel väg publicerad 4 december.

Tack Thomas Lundgren för att du ger oss tillfälle att berätta varför vi firar regnbågsmässor i Svenska kyrkan. Det du kallar ett spektakel är i själva verket en manifestation av vad Kristi kors faktiskt innebär. Befrielse. Varje gudstjänst handlar om det och regnbågsmässan är inget undantag.

I Örnsköldsviks kyrka har vi i mer än tio års tid, under kommunens regnbågsvecka, bjudit in till regnbågsmässa. Under den tid som har passerat fram till nu har diskrimineringslagen skrivits om, äktenskapsbalken är omformulerad och Svenska kyrkan viger samkönade par. Det är viktigt för en öppen folkkyrka att tydliggöra att det inte bara handlar om acceptans, utan att hbtq-personer också självklart är en del av Guds familj och behövs i kyrkan för att spegla den rika och sköna mångfalden i Guds skapelse.

Det kan betyda oerhört mycket att se i en annons att den gamla traditionella institutionen Svenska kyrkan flaggar med regnbågen.

Vår målsättning med regnbågsmässan är egentligen att det inte ska finnas något behov av den. Det låter kanske märkligt men vi ser den som en nödvändig tillgänglighetsanpassning. Gudstjänsten är densamma som vilken annan som helst men lite mer glittrig och färgstark och flaggan gör den stora skillnaden.

Läs också: Prästkandidaten: Går utmärkt att vara bibeltrogen och säga ja till HBTQ-relationer

Det kan betyda oerhört mycket att se i en annons att den gamla traditionella institutionen Svenska kyrkan flaggar med regnbågen. Det är ett tillkännagivande, ett ställningstagande som gör skillnad för många hbtq-personer, deras familjer och vänner, grannar och arbetskamrater med flera. Alla ska inte bara veta utan också känna att kyrkan är en öppen och välkomnande gemenskap, där man får vara den man är kallad att vara. Vi är tyvärr inte riktigt där ännu, därför behövs regnbågsmässan.

Alla ska inte bara veta utan också känna att kyrkan är en öppen och välkomnande gemenskap, där man får vara den man är kallad att vara.

Nu är det snart jul och vi tänder ljus och väntar på att Gud ska bli människa i ett litet barn. Vårt hopp, vår befrielse. Platsen där miraklet skedde hade inga stängda dörrar och vår uppgift som kyrka är att fortsätta hålla öppet och att levandegöra Guds löfte att ljuset lyser i mörkret för alla folk.

Kyrkoherdarna i Örnsköldsviks kontrakts samtliga församlingar och pastorat

Marie Edström

Peter Persman

Ann-Sofie Elveljung

Kurt Enberg

Camilla Nordström

Janet Eriksson

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Läs också:

► Regnbågsmässa: Kritiken är mot er präster inom kyrkan – inte mot ett visst levnadssätt

► Kyrkan och HBTQ: "Snarare de som fördömer och förminskar som skymmer Guds nåd och kärlek till världen"