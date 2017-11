Krångel och kaos i relationen småföretag och offentlig sektor

Jag har varit mentor och småföretagare under femtio år och har gett fokus på åstadkommationsmänniskor med byråkratiska problem.

Ekonomiska problem: Det kostar 50 000 kronor i aktiekapital att starta, 300 000 kronor att bygga upp administrationen och 500 000 kronor att investera i utrustning – lågt räknat.

Risktagande: Banklån går som regel inte att få de första skedena i verksamheten. Ägarens bostad kan vara säkerhet för lån beviljas. Det innebär att bostaden, som med säkerhet inte går att använda för investeringar åt familjen. Som regel visar företaget förlust de första åren. Företagsformen aktiebolag blir riskfylld. Då måste man ställa sig frågan om man ska lägga ner företaget av formella skäl vid förluster? Kvar återstår till exempel att välja företagsformen handelsbolag, HB. Där blir det inte formellt ödesdigert om förlust visas första verksamhetsåren.

Företagsformen HB har negativa konsekvenser för småföretag. Bokföringslagen slår fast att kostnader för intäkternas förvärvande är företagskostnader. Men arbetade timmar räknas inte som lön (företagskostnader) för ägaren? Skattekontoret rapporterar till Pensionsmyndigheten inkomst av tjänst är 0 kr. Företagaren får inte någon registrerad pensionsgrundad inkomst hos Pensionsverket? Försäkringskassan har svårighet att bestämma nivå på sjukpenning för ägaren, eftersom ingen lön bokförts för ägaren i HB som kostnad. De minsta företagen kan inte leva på administration. De tvingas hantera påtvingat administrativt strul från offentlig sektor. Det är tidstjuvar från jobb med verksamheten. Samtidigt säger offentlig sektor att de nya arbetstillfällena ska komma i småföretag? Den antika företagsformen HB för småföretag måste förändras. Nu motverkar den tillkomst av arbetstillfällen.

■■ För fler insändare, klicka här.

Grundläggande utgångspunkter för nytänkande:

>>> Utvecklad demokrati förutsätter inom offentlig sektor att utredande och dömande makt vara åtskilda. Så är inte fallet inom Skatteverkets område.

>>> Påståenden som kommer från privatperson, företag och offentlig sektor ska alltid vara föremål för objektiv bevisvärdering. Så är inte genomgående fallet inom Skatteverket?

>>> Juridiska området kan delas upp i civilrättslig lagstiftning under Justitiedepartementet och dess myndigheter: juridik för företagsformer under Näringsdepartementet och Bolagsverket samt skattejuridik under Finansdepartementet och Skatteverket.

Läs även: Avveckla länsorganisationen – utveckla Umeåsamarbetet

Här tycks alla områden ligga under Skatteverket. Det skapar rättsosäkerhet.

>>> Tolkningar av lagen vid myndighet får inte bli sådan att tolkningen blir en ny lag som slår undan benen på av Riksdagen beslutad lag. Så kan vara fallet inom Skatteverket?

Särskilt känsligt är de för minsta företagen där ägaren drabbas av sjukdom. Skatteverket skickar ut hot om nedläggning av företag, extraskatt för försening utan att citera lagen fullständigt. Lagen om förseningsavgift säger att den inte får tas ut vid sjukdom. Detta undanhålls som regel av skatteverket mot småföretag. Resultat tycks få fantasin hos tjänsteman att ur litet problem skapa ett stort för småföretag? Har verklighetsförankringen försvunnit?

>>> Bokföringslagen slår fast för alla företagsformer att kostnader för intäkternas förvärvande är företagskostnader. Så tycks inte Skatteverket se på det? Se även deklarationsmodell för HB?

Sammanfattning: Är inte det stående uppdraget från riksdagen till myndigheter att förenkla administrationen för de minsta företagen? Var finns reformagendan för småföretag i handelsbolag?

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Bengt-Åke Söderström