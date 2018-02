Det var bättre grejer förr – endast en sex meter hög driva stoppade tåget

Efter 35 år som yrkesförare av stora fordon och i min ungdom ständig tågresenär blir jag fundersam över den utveckling vi nu ser. Varningarna står på kö och vi kommer inte fram varken på landsvägen eller per tåg.

En enda gång under min arbetstid var det stopp på tåget och det var när loket körde in i en sex meter hög driva i ett pass i Oringen. Det kom en snöslunga från Härnösand och så vi kom vidare. Under dessa trettiofem år på vägarna har jag blivit stående en enda gång och då för att en lång kö framför inte tordes köra vidare. Nu tycks de flesta köra efter varningarna – skriver de i tidningen att det är klass 2-varning då stannar trafiken.

Norrtåg tycks ju ha sommartåg och skulle behöva riktigt gamla tåg på vintern.

Märkligt att det gick bättre utan varningar. Vi tittade ut och såg hur det såg ut och så körde vi efter det. Skillnaden, när det är besvärligt väder, är att man får köra bättre.

Och vad är det för tåg vi har? Norrtåg tycks ju ha sommartåg och skulle behöva riktigt gamla tåg på vintern. De gamla loken går i alla väder men det här är enbart löjligt.

Hur står folk ut med det? De måste stanna hemma eller komma för sent. Obegripligt.

Det syns att vi är världens flataste folk.

Nathan Leroy

