Bra att tänka på hastigheten – men se till att begränsa farten där det behövs

Generellt tycker jag det är rätt att sänka hastigheten i tätorterna. Som bilist har man sällan full koll på allt som ska tas hänsyn till i gatumiljön. Till exempel gående, cyklister, barn som kan springa ut i gatan, gamla som ser och hör dåligt och också bullerstörningar för omgivande bostäder. Vem tänker på det när man sitter i sin trygga bil?

Men vi kan nog alla vara överens om att efterlevnaden av hastighetsgränserna är dålig. En orsak är säkert att många bilister upplever vissa begränsningar som alltför omotiverade. Till exempel tycker jag att 30 kilometer per timme vid skolorna ska gälla endast under dagtid på vardagar och vara lika vid alla skolor. Klockan 07–17 täcker nog in det mesta och är enkelt att komma ihåg.

Ett annat exempel är Gottnevägen längs Mycklingtjärn. Här har man sänkt från 70 till 40 trots att det är ytterst få hus och få oskyddade trafikanter.

Likaså är det alltför ofta som långa sträckor vid vägbyggen är hastighetsbegränsade kvällar och nätter när inget arbete pågår.

Det finns fler sådana exempel som minskar respekten för skyltarna. Det är viktigt att inte begränsa för mycket där det inte behövs.

Tommy Dickens

