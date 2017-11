Sverige är med i världstoppen när det handlar om systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Men arbetet med att bekämpa halka släpar efter. Flera allvarliga olyckor har skett runt om i landet de senaste dagarna på grund av svår halka.

Sveriges Åkeriföretag har under den senaste veckan kontaktats av upprörda åkeriägare och lastbilsförare som inte kan köra på delar av våra vägnät eftersom vägen är för farlig. De hindras därmed från att göra sitt jobb och har en arbetsmiljö som är under all kritik.

Ett antal av olyckorna tyder på att halkbekämpningen inte har skett på rätt sätt. Vid olyckan på E4 mellan Skellefteå och Umeå den 16 november där två bussar och tre bilar kolliderade rådde underkylt regn. Vägen var som en skridskobana.

På E6 i Munkedals kommun inträffade samma dag, 16 november, tre olyckor inom bara en timme och flera skadades allvarligt. Lastbilsförare förlorade i alla tre fallen kontrollen över sitt fordon och det rådde blixthalka.

Utöver att saltlake tycks ha spätts ut eller används i för kalla temperaturer, så har det framkommit att instruktioner har getts om att det bara ska sandas i kurvor och i backar – alltså inte nödvändigtvis där det är halt.

Väderleksrapporter har varnat för halka eller återfrysning upp till ett dygn före, ändå får lastbilarna vänta in saltbilen för att kunna fortsätta färden.

Inte minst drabbar svår halka den tunga trafiken som är särskilt beroende av ett bra väggrepp. Det yttersta ansvaret för trafiksäkerheten och den vägfriktion som behövs för att kunna hantera tunga fordon på bland annat riksvägarna, har Trafikverket.

Varken vinterdäck eller någon erfarenhet i världen kan lösa problemet om inte arbetet med halkbekämpning sker i rätt tid och med rätt metod.

Vi förväntar oss nu att Trafikverket sätter en standard som professionell beställare, att det som verkligen fungerar också tillämpas. Nuläget, det kan vi inte acceptera!

Rickard Gegö

Vd i Sveriges Åkeriföretag

Carina Ahlfeldt

Regionchef Sveriges Åkeriföretag norr

