Vi ska värna om de äldre och sjuka – inte profitera på deras olycka

I Örnsköldsvik finns en överförmyndare med uppgift att utöva tillsyn över den förvaltning som utövas av förmyndare, förvaltare och gode män, så kallade ställföreträdare. Den person som är satt under förvaltning kallas huvudman. Överförmyndaren är en politisk förtroendepost som utses av fullmäktige. I dag innehas posten av socialdemokraten Annika Westin. Till sin hjälp har hon ett kansli på kommunen med åtta tjänstemän.

Annika Westin har lagt ett förslag till nya arvodesnivåer för ställföreträdare. Förslaget omfattar en höjning av arvodesnivåerna om 30 procent. Det motsvarar en årstakt om plus fem procent per år de senaste fem åren, en utveckling få om några löntagare har haft. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen anges vara en kostnadsökning med 540 000 kronor per år. Förslaget har klubbats igenom i kommunstyrelsen och ska i nästa steg godkännas av fullmäktige.

Vad som inte nämns är dock detta: Den totala arvodesomsättningen för ställföreträdare i kommunen var 2016 drygt 9,1 miljon kronor. Reglerna för arvode säger att huvudmannen själv får betala arvode med den delen av sin bruttoinkomst som överstiger knappt 120 000 kronor eller om huvudmannen har bankmedel som överstiger knappt 90 000 kronor. Kommunens utgift för arvode var cirka 1,8 miljoner kronor. Resterande del om 7,3 miljoner kronor betalar huvudmännen – äldre dementa, psykiskt sjuka, och så vidare – med egna pengar.

Vad vi har här är en mycket kraftig höjning av en egenavgift som drabbar inte bara samhällets sämst ställda, utan dessutom en grupp som inte kan tala för sig själva.

S vill nu genom Annika Westin att huvudmännen ska få betala 30 procent till, vilket totalt blir en ökning med 2,2 miljoner kronor. Då det finns runt 660 huvudmän i kommunen, betyder det en genomsnittlig höjning med 3 300 kronor per år och huvudman.

Vad vi har här är en mycket kraftig höjning av en egenavgift som drabbar inte bara samhällets sämst ställda, utan dessutom en grupp som inte kan tala för sig själva. För det är det nämligen de gode männen och förvaltarna som ska göra – samma människor som tjänar på den föreslagna höjningen! Detta är oanständigt.

Det kan inte heller nog påpekas att det är S i lag med V som står bakom denna höjning. För äldre och sjuka är det tydligen inte så noga med egenavgifternas storlek.

Genom vårt politiska engagemang träffar vi återkommande äldre människor som oroas av frågor kring ställföreträdarskap. Den oron har de fog för att känna. En strävsam människa med ett yrkesförflutet i låglönesektor, som efter pension drabbas av demens och hamnar i en fullständig beroendesituation gentemot kommunen, kan komma att få se betydande delar av sina besparingar försvinna till arvodet hos gode män och förvaltare.

Som sverigedemokrater anser vi att ett anständigt samhälle värnar sina gamla, sjuka och förfördelade och söker inte profitera på deras olycka.

Samtidigt saknas insyn i verksamheten och en, enda politiker sitter och beslutar i ärendena. Därtill är det svårt att inte notera att S skär i äldreomsorgen men höjer arvodena för ställföreträdare.

Lars Höglund,

Sven Valerio,

medlemmar i SD

