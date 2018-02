Svar om BB och samverkan i länet: Ingen förändring planeras under året

Svar på insändaren Välkommen Region Västernorrland – svara på hur ni uppfyller ert uppdrag publicerad 2 februari.

Hej Johnny, tack för dina frågeställningar på Allehanda Ordet fritt. Du önskar svar på följande frågor: Hur har samverkan skett hittills när det gäller Sollefteå BB och vilka organisationer har Landstinget Västernorrland samverkat med? och Hur kommer samverkan ske under 2018 när det gäller Sollefteå BB och vilka organisationer kommer Region Västernorrland att samverka med?

Vårt svar utgår från hur samverkan generellt sker mellan BB-enheter och andra aktörer/organisationer.

Förlossnings- och BB-avdelningar samverkar med ett flertal enheter, främst inom hälso- och sjukvården. På våra mödravårdscentraler förvårdas mödrar och familjer förbereds inför barnets ankomst.

Om barnmorskorna på MVC genom medicinska kontroller upptäcker, eller misstänker, något avvikande i mor eller fosters hälsa kontaktar de specialistmödravården. Där bedömer förlossningsläkare om fortsatt medicinsk vård. Om sociala missförhållanden uppdagas på MVC finns tydliga riktlinjer och etablerade rutiner för samverkan mellan MVC och socialtjänsterna i regionens sju kommuner.

Efter förlossning är familjen under BB:s vård i mellan 5-7 dagar. De flesta åker hem från förlossningen inom 1-2 dygn. Två återbesök till en av Region Västernorrlands Tidig hemgång mottagningar är då inbokade. De finns i Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand och Sundsvall. Där görs bland annat så kallat PKU-prov och barnläkarundersökning. Under veckan hålls daglig kontakt mellan familjen och barnmorska på Tidig hemgång via telefon.

Innan stängningen av förlossningen i Sollefteå fanns rutiner etablerade på de två andra förlossningsenheterna för att handlägga patienter i Sollefteås upptagningsområde.

Därefter sker en samverkan mellan barnhälsovården på våra hälsocentraler, och barnet skrivs över dit. Om mor eller barn behöver fortsatt vård eller uppföljning ombesörjer ansvarig BB-personal att så sker. Om sociala missförhållanden uppdagas vid BB, eller ett behov av utökat stöd till familjen ses inför hemgång, samverkar BB-personal med berörd socialtjänst.

Innan stängningen av förlossningen i Sollefteå fanns rutiner etablerade på de två andra förlossningsenheterna för att handlägga patienter i Sollefteås upptagningsområde. I 15 år har det varit växelstängt mellan Sollefteå och Örnsköldsviks förlossningar under semestertider. Dessutom har ett flertal kvinnor årligen blivit hänvisade att föda i Örnsköldsvik eller Sundsvall. Orsaker som för tidig födsel, tvillingfödsel, sjukdom hos mor eller upptäckt av sjukdom hos barnet har legat till grund för det. I mer sällsynta fall där barnet blir förlöst före vecka 28 samverkar förlossningsläkare med Universitetssjukhuset i Umeå. Är det fullbelagt i Umeå finns samverkan mellan landets övriga universitetssjukhus.

Sammanfattningsvis: Normalt sker samverkan med andra enheter inom hälso- och sjukvård. Vid behov av sociala insatser kontaktas berörd kommuns socialtjänst.

Några förändringar i den ovan beskrivna samverkan planeras inte från 2018 och framåt.

Ewa Back,

ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland

Ninni Smedberg,

vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland

