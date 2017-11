Liberalerna i Kramfors: "Satsa på ett hotellbygge ute i Höga kusten-området"

Den politiska ledningen i Kramfors kommun har som princip att avslå motioner från den politiska oppositionen, oavsett hur välmotiverade och angelägna de är. Det senaste exemplet i raden är att avslå Liberalernas tankar om ett hotellbygge i Höga kusten-området.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB har på ett närmast övertydligt sätt beskrivit behovet av fler hotellrum i området Höga kusten.

För att få mer fart under kommunledningens galoscher lade vi från Liberalerna en motion om just detta. Samtidigt har kommunstyrelsens ordförande, Jan Sahlén (S), varit ute i massmedia och uttryckt sig på ett sätt som om han förstått problemet. Desto större besvikelse då när kommunledningen yrkar avslag på motionen. Är det så illa att man ändå inte förstått det akuta behovet?

Argumenten för att avslå motionen tål att diskuteras. Bland annat hänvisar man till befolkningsmålet på 20 000 innevånare till år 2031. Det finns inte tid att vänta på den utvecklingen. Hotellet ska byggas nu när turisterna strömmar till.

Hur ett hotell i området kan bidra till målet om 20 000 innevånare är inte lätt att förstå. Hotellgästerna ska inte bosätta sig i kommunen. De ska bara stanna upp och beskåda det unika världsarvet för att sedan resa vidare.

Hotellet ska vara en våg som det lokala närings- och kulturlivet ska surfa på i sin strävan att utveckla besöksantalet. Hotellet blir den injektion som turistnäringen behöver för att utvecklas. Det brådskar.

Samhällsavdelningen i Kramfors kommun föreslår ”avslag på motionen med anledning av att motionären enbart pekar ut ett område, då man istället bör se hela kommunen som möjlig för en etablering”.

Det argumentet går inte att ta på allvar. Ingen tror väl att det finns någon investerare som vill bygga hotell i Bollstabruk eller Nyland? Ett pseudoargument. Höga Kusten är unikt och det är där som kommunen kan bidra och ska engagera sig vad gäller turism. Allt annat är feltänkt.

I Liberalernas motion preciseras förslaget till hotellbygge som följer: ”att Samhällsavdelningen ges i uppdrag att inköpa lämplig mark i Ullånger och Docksta för hotellbygge; att Miljö- och Byggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga dessa områden; att Näringslivsenheten ges uppdraget att söka intressenter inom hotellbranschen för byggande av hotell i Ullånger och/eller Docksta.”

Varför då denna precisering? Turistsäsongen i Höga Kusten är väldigt kort och intensiv under några sommarmånader. Övriga året är det tunt med besökare. Ett hotellbygge för att klara sommarens anstormning måste placeras så att man kan fånga in andra nyttjare under lågsäsong och då är E4 bästa läget.

Den pulserande trafiken ska kunna se hotellet som skapar impulshandlingar. Med ett större hotell ökar också möjligheten att ta emot bussar med turister, inte att förakta med tanke på klimatfrågan. Finns möjligheten så nappar bussbolagen. Till detta ska läggas siffrorna för turistbesöken år 2017. Antalet campare har minskat, men det uppvägs av ett ökat antal hotellnätter.

Här har sommarens väder spelat in, men siffrorna pekar på en tendens mot att fler väljer det bekväma och söker sig till övernattningsrum. Den utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta.

Svante Ivarsson

Ordförande Liberalerna Kramfors kommun

