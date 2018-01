Världsstjärnan Alesso klar till Sensommar 2018: "Känns otroligt häftigt"

Alessandro Lindblad, mer känd som Alesso, är dj:n och producenten som sedan han slog igenom 2011 vuxit till att bli en av världens största i sitt slag. Han klev in i strålkastarljuset när hans remixer på bland annat Tiësto, Swedish House Mafia och Aviciis låtar fick stor spridning. Sedan dess har han samarbetat med stora artister som bland andra Calvin Harris och Tove Lo. Nu i sommar kommer han till Sundsvall.

– Wow! Det känns otroligt häftigt att kunna presentera ett världsnamn som Alesso till festivalen och sin första konsert i Sundsvall och Norrland. Ett stort glädjebesked till publiken då Alesso är en av festivalens mest önskade artister, säger Dino Vulic, festivalchef, Sensommar, i ett pressmeddelande.

Förra året fick publiken på Sensommar uppleva bland annat Miriam Bryant, Galantis och Steve Angelo, före detta medlem av house-kollektivet Swedish House Mafia. Och nu fortsätter de alltså i samma spår.

– Förra året gjorde vi den största scenproduktionen som någonsin gjorts i Norrland och vi har inga planer på att sakta ner inför denna sommar. Vi slår på den stora trumman i år igen och bjuder på världsnamn på scen, mäktig produktion och en show i världsklass, säger Dino Vulic, festivalchef, Höga Kusten Nöje, i ett pressmeddelande.

Alessos låtar "Under Control" och "Let Me Go" fått över 200 miljoner streams på Spoitfy – vardera. Och det är bara två exempel över de låtar som blivit världshits under hans relativt korta karriär.

– Alesso är en av vår tids största artister, speciellt inom housegenren. Han är top 50 i världen på Spotify bland annat och har headlineat festivaler som Coachella, Tomorrowland & Ultra med mera. Han kommer få hela Sensommar att explodera i danseufori. På med dansskorna – den självklara tronföljaren till det svenska house-kungariket kommer till Sensommar, säger Oscar Westerlind, VD, Höga Kusten Nöje.

Årets festival kommer att hållas 6-7 juli och kommer precis som i fjol att ta plats på IP i Sundsvall.

Läs även: Första artisten klar för Sensommar 2018: "Väldigt efterlängtad bokning"

För Plus-kunder: Slutsålda spelningar, världsartister och stjärnkavalkad – så såg livemusikåret i länet ut 2017