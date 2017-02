Melodifestivalen aktuella Ace Wilder: "Trodde att jag skulle dö"

– Jag vill inte gå igenom det där igen, säger hon.

Melodifestivalen rivstartar med flera tunga namn. I den första deltävlingen, som avgörs i Göteborg på lördag, deltar till exempel Ace Wilder – tvåa i finalen 2014 och trea i fjol.

– Efter förra året hade jag bestämt mig för att inte göra "Mello" igen. Men sedan börjar folk leta efter låtar, hela processen drar i gång "and before you know it" så är man med igen, säger hon.

Hon beskriver Melodifestivalen som "beroendeframkallade".

– När jag kom med första gången sade alla att "man kommer tillbaka, man blir beroende av hela cirkusen". Men jag var lite för cool, jag bara "nej, jag kommer aldrig att bli beroende av det här". Det ångrar jag nu att jag sa.

Vad är det man blir beroende av?

– Att man får möjlighet att skapa något som når en så stor och bred publik. Man har dansare och en stor scen, allt är möjligt. Det är lite som MTV Video Music Awards fast i Sverige.

Förra året gjorde Ace Wilder ett nummer som förde tankarna till just en MTV-gala. Det var en tekniskt komplicerad scenshow med en stor pyramid och videosekvenser som skulle tajmas.

I slutändan visade det sig vara alldeles för komplicerat

– Jag fick panikångestattacker efter deltävlingen. Det var så mycket att tänka på som jag inte kunde kontrollera, så mycket som måste klaffa.

– Jag trodde att jag skulle dö några gånger. Jag vet inte om du har haft panikångestattacker men hjärtat slår så hårt att man tror att man ska svimma. Det är inte jätteroligt.

Inför finalen tog hon hjälp av en idrottspsykolog och lyckades bli kvitt sina demoner. Men för att inte riskera något har hon valt att gå åt ett annat håll med årets nummer.

– Nu ska jag skala ner det så att jag slipper den stressen. Det blir "back to basics".

Båda sina tidigare tävlingsbidrag skrev Ace Wilder tillsammans med bland andra Joy och Linnea Deb. Årets "Wild child" har hon skrivit tillsammans med "Euphoria"-upphovsmännen Thomas G:son och Peter Boström.

Låten skickades in redan i fjol men då valde hon till slut att ställa upp med "Don't worry" i stället. Sedan dess har "Wild child" arbetats om och är nu, enligt Ace Wilder, "ännu bättre".

– Det är en dansvänlig och stor låt. Texten är baserad på mitt liv så den är väldigt personlig. Jag tror att man antingen kommer att älska den eller hata den, jag är beredd på att folk kanske inte kommer att förstå den. Men jag har kommit tvåa och trea, nu får jag chansa lite och se vad som händer.

Trots sina tidigare topplaceringar känner hon ingen press i årets tävling.

– Förra året var det press. Det var mycket snack om att en tjej skulle vinna och jag skulle komma tillbaka från "Busy doin' nothin'". Nu är det bara roligt och jag gör det här för att jag vill. Men självklart vill jag till final, jag vill ju att det ska gå bra för mitt nummer och min låt.

ACE WILDER

Alice Gernandt föddes 1982 i Stockholm. Växte upp utomlands, bland annat i Miami i Florida.

Debuterade som Ace Wilder 2012 med singeln "Voodoo amore" och gav de efterföljande åren ut en rad singlar och ep-skivor.

Slog igenom brett i Melodifestivalen 2014 med "Busy doin' nothin'" som till slut kom tvåa i finalen, bara två poäng bakom Sanna Nielsens "Undo".

Gjorde comeback i Melodifestivalen 2016 med "Don't worry". I finalen slutade den på tredje plats efter Frans "If I were sorry" och Oscar Zias "Human".

Aktuell i Melodifestivalen 2017 med bidraget "Wild child". Hon tävlar i den första deltävlingen som äger rum i Göteborg på lördag den 4 februari.

STARTFÄLTET I GÖTEBORG

1. Boris René: "Her kiss"

2. Adrijana: "Amare"

3. Dinah Nah: "One more night"

4. De Vet Du: "Road trip"

5. Charlotte Perrelli: "Mitt liv"

6. Ace Wilder: "Wild child"

7. Nano: "Hold on"