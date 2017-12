"The square" blev bästa film på EFA-galan

Det blev ett fullständigt prisregn över regissören Ruben Östlund och "The square" vid European Film Awards, EFA, under lördagskvällen. Filmen vann priset för bästa film, bästa komedi, bästa regi och bästa manus. Dessutom vann Claes Bang pris som bästa manliga skådespelare för sin insats i filmen som den plågade konstnärlige ledaren Christian. Sedan tidigare har "The square" och Josefin Åsberg även vunnit EFA-pris för bästa scenografi.

Alla i teamet kan fira tillsammans att vi har vunnit det här, sade Ruben Östlund när han tog emot utmärkelsen för bästa film av prisutdelaren Stellan Skarsgård.

Precis som vid galan i Cannes fick Ruben Östlund tillfälle att dirigera publiken i sitt patenterade "primal scream of happiness", där han uppmanar publiken att skrika rakt ut av glädje. Den här gången genomförde han det två gånger under kvällen.

Det vi siktade på med "The square" var ett innehåll som vi tyckte var viktigt. Vi ville att den skulle vara vild, underhållande och spännande, sade Östlund efter priset för bästa komedi.