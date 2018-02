The Smashing Pumpkins hintar om återförening

På rockbandet The Smashing Pumpkins hemsida har det dykt upp en nedräknare. Klockan har just nu fyra dagar och elva timmar kvar tills sitt mål, men vad som händer då är okänt. Under nedräknaren går det dock att skriva upp sig på en mejllista för den kommande nyheten.

Flera fans spekulerar i vad klockan betyder och många tror att bandet kommer att återförenas. Frontmannen Billy Corgan har tidigare publicerat bilder på originalmedlemmarna James Iha och Jimmy Chamberlin.

Bandet bjuder även på fler ledtrådar. I New York och Los Angeles kör det omkring två glassbilar med bandets logga som en del i en tävling där vinsten fortfarande är hemlig.

Sedan 2016 är Billy Corgan och Jeff Schroeder de enda kvarvarande medlemmarna sedan The Smashing Pumpkins start.