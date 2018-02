Quincy Jones: Michael Jackson stal låtar

Quincy Jones, den legendariske producenten bakom Michael Jackson, säger att "Kungen av pop" plagierade några av sina hits.

Jag avskyr att säga det här öppet, men Michael stal en hel del. Han stal många av sina låtar, säger Jones i en intervju full av kontroversiella kommentarer, publicerad i Vulture.

Han tar "Billie Jean" som exempel, en av låtarna på Jones-producerade "Thriller"; världens mest sålda album. Han säger att den har likheter med Donna Summers "State of Independence", som också producerades av Jones och släpptes flera månader tidigare 1982.

Jones säger att Jackson var "girig" och borde ha tillskrivit delar av låten "Don't stop 'til you get enough" (från albumet "Off the Wall") till keyboardisten Greg Phillinganes.

Noterna ljuger inte, säger 84-årige Jones.

Michael Jackson avled 2009. Quincy Jones uttrycker i intervjun sympati över Jacksons personliga problem och anklagar Jacksons far för popkungens dåliga självkänsla.