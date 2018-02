Popdrottningarna regerade Grammisgalan

Före galan var det fördel Tove Lo. Sångerskan var nominerad i fem kategorier och fick också den första tunga utmärkelsen, den för årets pop, med albumet "Blue lips (Lady wood phase II)". Ett ytterligare pris blev det - det som hon önskade sig mest i förväg - för årets textförfattare.

Men sedan tog Zara Larsson över taktpinnen. Efter priset för årets artist följde det för årets låt ("Only you") och det avslutande priset årets album för "So good".

Mormor på scenen

Men det svenska stjärnskottet var inte, likt flera andra pristagare, på plats. Galan blev lite av ett släktkalas när vinnarnas nära och kära steg upp för att ta emot statyetter och läsa upp hälsningar.

Zara Larssons syster, Yung Leans mormor och Noonie Baos mamma vara alla uppe på scenen. Och Jireel, som utsågs till årets nykomling, tog med sig sin storgråtande mamma upp.

Hon blev jävligt glad. Det är nice när mamma ser att det går bra för sin son. Min mamma har alltid varit där och stöttat mig i karriären, säger Jireel till TT.

För honom kom inte vinsten som någon chock.

Jag har kämpat 2017 och gjort mycket musik, det var lite väntat.

Ser stor förändring

Annika Norlin var däremot inte beredd på att vinna. Hon hade främst fokuserat på sitt framträdande med låten "Dian Fossey". Där sjunger hon bland annat att hon gick på Grammisgalan och "fulla tjejer fick pris, för tio år sen var det fulla killar".

Jag tror att Grammisgalan har blivit symbolisk för mig på någon sätt, säger hon.

För tio år sedan vann hon pris för sin första Säkert!-skiva, men då delade man upp manliga och kvinnliga artister i olika kategorier - vilket hon tog upp i sitt tacktal.

Då blev folk sura och sa "ja men annars hade inte kvinnorna fått något pris alls". Det har förändrats så fruktansvärt mycket på så kort tid.

Wonder woman-kraft

Metoo-rörelsen och artistuppropet "När musiken tystnar" löpte som en röd tråd genom galan. På den vita "röda mattan" tågade flera av de kvinnliga artisterna in hand i hand. Ämnet återkom sedan i flera tacktal och i en mellanakt påminde Lisa Ekdahl om när en man daskade till en kvinna på rumpan på samma gala för några år sedan.

Skulle någon kvinna nu bli daskad på rumpan i år skulle systrar, bröder, syskon, män och kvinnor ropa att "det här inte är okej med mig", sade Lisa Ekdahl.

De över 2 000 artister, producenter, låtskrivare, dj:er, kompositörer med flera som skrivit under uppropet har vittnat om en extremt hierarkisk bransch där det har varit svårt att göra sin röst hörd - eftersom "det är männen och pengarna som bestämmer". Bland de som skrivit under finns bland andra Tove Lo, som känner att 2018 har inletts med en helt ny sorts energi.

Det har hänt så mycket skit över världen men det mesta har lett till en kraft. Nu får vi gå in med en wonder woman-superman-kraft för 2018 och nu ska vi vända det här, säger hon.

"Jätteglad"

Hon säger att det inte finns en enda kvinna i branschen, eller bland hennes vänner, som inte har blivit utsatta för någon typ av övergrepp. Dessutom upplever hon att hon inte behandlas likadant som sina manliga kollegor.

En man som sjunger om samma tema som mig ifrågasätter man inte, men jag behöver hela tiden försvara mig.

Men hon har inte försvarat sig utan bara kört på - och nu märker hon en förändring.

Nu är mitt sexuella uttryck positivt. Det gör mig jätteglad.