Youtube-succén Hearts & Colors klar till Örnsköldsviks-Kalaset

Med sina tolkningar av artister som Ed Sheeran, Owl City och One Direction har de gjort succé på Youtube och Instagram. Med en gitarr och stämmsång har de lyckas få en tapper fanskara.

Några av deras videor har setts över 700 000 gånger och på Instagram har de över 330 följare. Utöver deras framgångar på sociala medier har de spelats över 100 miljoner gånger på Spotify, där enbart deras singel ”Lighthouse” har över 65 miljoner streams.

Duon Hearts & Colors består av Philip Tillström och Nicolai Kjellberg. Nu är killarna aktuella med debutsingeln "For The Love". Och mer musik kommer, i dagarna har de varit i London för att spela in nytt.

Den 4 augusti kommer de till Örnsköldsviks-Kalaset. Sedan innan är det klart att Magnus Carlson, Hoffmaestro och Smash Into Pieces också kommer att spela på stadsfesten.

Fredag 4 aug 2017: Hearts & Colors och Magnus Carlson

Lördag 5 aug 2017: Hoffmaestro och Smash Into Pieces

