Spanskt ungdomsstorband spelar på Metropol i Härnösand

The Sant Andreau Jazz band startade 2006 av Joan Chamborro och består av ungdomar i åldrarna 7-21 år och är ett av Europas yngsta storband. Joan Chamorro som är grundaren till bandet har en lång internationell karriär som musiker. Under de elva åren bandet har spelat har de spelat in sex album. Flertal av eleverna som varit en del av bandet har gjort strålande karriärer som exempelvis sångerskan och trumpetaren Andrea Motis.

Det blir storbandsjazz från swingepoken med klassisk storbandsjazz, när bandet tar plats på Metropols scen på onsdagskvällen.

