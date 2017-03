Rockiga toner och underskattad sångröst

Bara för ett år sedan släpptes förra albumet "Denim Devils". Det hyllades av bland annat Arbetarbladet som en revansch till föregångaren. För mig är det osäkert kring om detta är en god fortsättning. Det finns ljusglimtar och det finns hål som hade behövt fyllas.

Höjdpunkterna är helt klart öppningslåten "Back in flames" och "Bottle of Jack". Den sistnämnda får jag känslan av skulle fungera väl på egna ben som singel. Det är en härlig rivig låt på fyra minuter - men som på långa vägar inte känns lång. "Back in flames" är en bra öppningslåt som gör att festen kan starta likaså albumet. Låten är en skön blandning av lite äldre rock men de moderna influenserna låter sig också lysa igenom.

Läs också: Bonafide aktuell med nytt album: "För oss går det väldigt snabbt att spela in"

Hålen då som behöver fyllas hittar vi i de resterande låtarna. Det blir låtar som liknar varandra och upprepningar, förvisso något som sätter sig på huvudet men inte av den goda anledningen. De häftiga gitarriffen finns där, men det är inte alltid de räcker till för att höja Bonafides musik.

Men en ljusglimt till förutom de två lyftande låtarna på albumet, går till sångaren Pontus Snibb. En sångares vars röst jag får känslan av är allt för underskattad. Hans rockiga röst kommer väl fram i låtar som "Smoke & Fire" och "Bottle of Jack". För att inte tala om när han tillsammans med Ralf Gyllenhammar spelade in cover på den engelska versionen av Björn Skifs hit "Michelangelo", är Pontus en röst att räkna med.

Se videon: Ralf Gyllenhammar och Härnösandstrummisens hyllning till schlagerklassikern

Avslutningsvis får "Under your spell" avrunda albumet med en klassisk rockballad. En fin låt som väcker nyfikenheten till att höra fler kommande ballader, även om det är i rockens hårda tempo som Bonafide hör hemma.

Artist: Bandet Bonafide

Album: "Flames"

Genre: Rock

Bolag: Off Yer Rocka Records

Betyg: 2/5

■ ■ För fler nöjesnyheter – följ MittNöje på Facebook .