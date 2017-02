Populärt 60-talsband spelar i Örnsköldsvik

Bandet ger sig ut på en turné runt i Sverige och ett av de planerade stoppen är Brux i Örnsköldsvik.

The Animals är framför allt känd för låtar som "House of the rising sun", "Don't let me be misunderstood" och "We've gotta get out of this place".

Redan på fredag den 17 februari spelar The Animals på Brux i Örnsköldsvik.

Biljetter finns att köpa via Brux.

