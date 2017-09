Låten i fråga är "What goes on" och spelades in av bandet 1963 med John Lennon på sång.

Den gavs ut två år senare som ett spår på albumet "Rubber soul", men då med sång av Ringo Starr och med en annan text.

"What goes on" är en av The Beatles riktigt tidiga låtar. Enligt Billboard har Lennon sagt att han antagligen skrev den när Liverpoolbandet fortfarande hette The Quarrymen innan namnbytet 1960.

Auktionen pågår till den 1 oktober.