Ö-viksaktuella LBSB kastade ut åskådare som antastade ung kvinna: ”Skräckslagen”

LBSB, som spelar en blandning av reggaeton, dancehall, hiphop och electro, är en av Sveriges hetaste grupper just nu. Kvartetten sålde nyligen platina med två av sina låtar, "Aristobär" och "Pumpa den". De spelar i Örnsköldsvik den 8 december.

Men efter att LBSB i sedvanlig ordning genomfört två spelningar denna helg kom eftersnacket att handla om någonting helt annat. Fyra låtar in i lördagens gig i Vimmerby fick en av gruppens medlemmar syn på en man som antastade en ung kvinna.

– En av oss såg hur en tjej såg skräckslagen ut ganska nära scenen. En man stod bakom henne och tafsade verkligen överallt. Det märktes väldigt tydligt på henne att hon inte var okej, säger "Dj Bär".

Ett av bären gick fram till kvinnan och frågade hur hon mådde och om mannen störde henne. Då svarade hon att mannen trakasserade henne sexuellt.

– Så vi pekade ut honom till vakten som kom dit direkt och kastade ut honom med huvudet före. Nu var det ju tur att hon stod så långt fram, så att vi kunde se vad som hände, men oftast är det ju svårt att se när alla står så tätt inpå varandra. De här äckliga männen är bra på att göra det de gör och ... usch, jag blir så genuint arg när jag pratar om det här att jag får svårt att kontrollera andningen.

Nu vill LBSB rikta en uppmaning till alla som går på deras spelningar.

– Om någon skulle bli utsatt eller se någon som blir utsatt för sådant här på våra spelningar: Veva mot oss, var inte rädda för att ställa till med en scen. Vi kommer att avbryta spelningen och kasta ut alla som beter sig på det här sättet. Vi är där för att prestera och bjuda på en show, men, vid tillfällen som dessa kommer vi alltid att avbryta.

"Dj Bär" berättar också att han och de övriga medlemmarna själva försöker hålla koll på publiken under spelningarna.

– Det har blivit så. Man står verkligen och övervakar. Sedan har vi alltid vakter strategiskt utplacerade som försöker hålla så mycket koll de kan, det är viktigt för oss.

– Och man ser på tjejerna att det är rutin för dem att killar beter sig så här vidrigt mot dem, de suckar och sedan försöker de fortsätta med att ha kul. Till alla dessa tjejer som blir utsatta, eller överhuvudtaget sorgligt nog behöver oroa sig för att bli utsatta, vill vi skicka så många styrkekramar. De blir behandlade som objekt.

Under Bråvallafestivalen i somras anmäldes 23 fall av sexuellt ofredande, vilket fick arrangören att ställa in nästa års upplaga. Trots det höga antalet var Bråvallafestivalen inte ens värst under festivalsommaren. Under Malmöfestivalen anmäldes 30 fall av sexuellt ofredande, enligt en granskning som Metro genomfört.

– Det är helt sjukt hur lite respekt vissa killar verkligen har. De har en speciell blick. Det är så sjukt frustrerande.

– Jag vill också poängtera att vi inte vill att det här ska handla om oss. Det viktiga är att vårt budskap går fram: Att vi alltid kommer att ställa upp för de som blir utsatta, och att alla som ser någonting måste ingripa, åtminstone fråga hur det ligger till.

Med tanke på att ni tar avstånd från sexuella trakasserier och sexism i handling - har ni någon gång haft liknande dialog när ni skriver musik?

– Vi är fyra killar som i grunden har ett agg mot den typen av aktioner, rent allmänt. Så det dyker sällan upp diskussioner runt texter på det viset, för vi vet var vi har varandra.

Och hur ser ni på dagens musik i stort angående texter som objektifierar och är sexistiska, kan de vara bidragande till en viss "kultur"?

– Vad som sägs i texter eller uttrycks i videor speglar eller formar ju helt klart kulturen i sig. Sen lever ju vi i ett öppet samhälle där de flesta åsikterna är okej att framställa, men har man hjärtat på rätt ställe så vet man vad som är rätt och fel.

– Gällande andra artister så är det svårt. Det beror lite på hur scenen i sig ser ut och hur andra artister förhåller sig till sin egen text. Vissa kliver ju in helt i en sarkastisk roll när de gör låtar och försöker genom sina låttexter skapa en debatt kring hur det ser ut i samhället. Men linjen är ju hårfin. I grunden gillar vi inte objektifiering inom musiken, oavsett om det handlar om kvinnliga eller manliga artister som objektifierar kvinnor eller män, eller artister som själva framställer sig som objekt.

– Någonstans är man som artist en förebild och det får man, i vårat tycke, ha lite i bakhuvudet när man presenterar sig själv genom låtar eller artisteriet i sig.

Om LBSB

De fyra medlemmarna i LBSB vill hemlighålla sina identiteter och framträder därför alltid med masker. En av anledningarna är att man "vill låta musiken tala".