Nu ska Bengtssons motstånd utses

Efter den första Eurovision-semifinalen i tisdags är merparten av årets finalister klara. Flera av dem anses också ha med kampen om segern att göra – däribland Italien, Portugal, Belgien och Armenien.

Även Sveriges Robin Bengtsson och hans "I can't go on" tippas landa blanda de fem främsta.

I kväll väntas så ännu fler toppkandidater bli klara för finalen av världens största underhållningsprogram. I den andra semifinalen tävlar nämligen bland andra Bulgarien, Rumänien och Nederländerna som alla tre tippas ta en topp tio-placering på lördag – om de väl lyckas ta sig dit.

Bulgarien, som representeras av den 17-årige sångaren Kristian Kostov, nämns till och med som en möjlig skrällvinnare.

Det finns också en hel del svenskintressen i kväll. Flera av bidragen har blågula upphovsmän, däribland just Bulgariens, som Joacim Persson har varit med och skrivit. Samma låtskrivare står även som en av upphovsmännen till Makedoniens bidrag.

Välbekante Jörgen Elofsson har dessutom varit med och skrivit Irlands bidrag "Dying to try", som framförs av Brendan Murray.

Efter att den andra semifinalen är avgjord kommer också den exakta startordningen för finalen att presenteras. Redan nu är det dock klart att Robin Bengtsson inte kommer att få vara först ut igen.

Han lottades i andra halvan av finalen efter den första semifinalen i tisdags.

Den andra semifinalen sänds i SVT1 i kväll klockan 21.00.

Startfältet i den andra semifinalen

1. Serbien – Tijana Bogićević: "In too deep"

2. Österrike – Nathan Trent: "Running on air"

3. Makedonien – Jana Burčeska: "Dance alone"

4. Malta – Claudia Faniello: "Breathlessly"

5. Rumänien – Ilinca featuring Alex Florea: "Yodel it!"

6. Nederländerna – OG3NE: "Lights and shadows"

7. Ungern – Joci Pápai: "Origo"

8. Danmark – Anja: "Where I am"

9. Irland – Brendan Murray: "Dying to try"

10. San Marino – Valentina Monetta & Jimmie Wilson: "Spirit of the night"

11. Kroatien – Jacques Houdek: "My friend"

12. Norge – Jowst: "Grab the moment"

13. Schweiz – Timebelle: "Apollo"

14. Vitryssland – Naviband: "Story of my life"

15. Bulgarien – Kristian Kostov: "Beautiful mess"

16. Litauen – Fusedmarc: "Rain of revolution"

17. Estland – Koit Toome & Laura: "Verona"

18. Israel – Imri: "I feel alive"

De är klara för final

Direktkvalificerade:

Italien – Francesco Gabbani: "Occidentali's karma"

Frankrike – Alma: "Requiem"

Tyskland – Levina: "Perfect life"

Spanien – Manel Navarro: "Do it for your lover"

Storbritannien – Lucie Jones: "Never give up on you"

Ukraina – O Torvald: "Time"

Vidare från första semifinalen:

Sverige – Robin Bengtsson: "I can't go on"

Azerbajdzjan – Dihaj: "Skeletons"

Grekland – Demy: "This is love"

Moldavien – Sunstroke Project: "Hey mamma!"

Portugal – Salvador Sobral: "Amar pelos dois"

Polen – Kasia Mos: "Flashlight"

Armenien – Artsvik: "Fly with me"

Australien – Isaiah Firebrace: "Don't come easy"

Cypern – Hovig: "Gravity"

Belgien – Blanche: "City lights"