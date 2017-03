Nordman klar för Kramfors Folkfest: "De är populära hos publiken"

Nordman är duon som består av Håkan Hemlin och Mats Wester. Tidigare i mars var de ute på turnén "I vandrarens spår" och besökte bland annat Örnsköldsvik. Där fick besökarna lyssna till Håkans roliga men också tragiska berättelser som har påverkat Nordmans framgång och fall.

Nu är de klara för en spelning under fredagen på sommarens Folkfest i Kramfors.

– Även om Nordman kanske inte ligger på topplistorna så är de ändå väldigt populära hos publiken. Musiken är väldigt bra och den är bredd så det passar alla oavsett ålder, säger projektledaren Börje Westerlind.

Sedan genombrottet 1994 har duon kommit och gått. Både Mats och Håkan har haft sina olika sidoprojekt: Håkan med rockbandet Burn it to the ground och Mats har varit ute på turné med blues legendaren Joe Bonemassa. Men nu jobbar de igen och arbetar för fullt med att spela in nytt material till en ny skiva.

Sedan tidigare är Pistvakt och Emil Assergård klara. Och att försöka hitta en bra mix i bokningar ledde till att Börje bokade Nordman.

– Jag försöker också se vad ungdomar tycker att vi borde satsa på för att det ska bli en så bra blandning som möjligt. Det gäller att hitta de bokningar som jag tror passar in i Kramfors och detta är en bra bokning.

