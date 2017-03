Lisa Ajax Musikmakarbidrag vidare efter Melodifestivalens Andra chansen – Loreen utslagen

De bägge bidragen är skrivna av före detta Musikmakare. För Ajax bidrag svarar trion "The family", bestående av Anton Hård af Segerstad, Joy Deb och Linnea Deb, och bakom Schylströms bidrag står David Strääf.

För Plus-kunder: David Strääf från Musikmakarna debuterar i Mello som låtskrivare: "Viktigt att ha kul"

Den vars bidrag slutligen gick vidare till le grande final nästa lördag blev ingen mindre än Lisa Ajax.

Någon som däremot fick se sig besegrad under kvällen var Loreen, vars låtskrivare även där var "The family", fick se sig besegrad i duellen mot Anton Hagman, som var den som knep kvällens sista finalplats med sin låt "Kiss you goodbye".

De andra bidragen som gick vidare under kvällen var FO&O med låten "Gotta Thing About You" som slog ut De Vet Du som tävlade med låten "Roadtrip" och Boris René med låten "Her Kiss", som slog ut Dismissed som tävlade med bidraget "Hearts align".

För Plus-kunder: Melloveteranerna "The family" hoppas på en andra chans: "Vi ska fortsätta vara galna"

Så blir startordningen i Melodifestivalens final

1. Ace Wilder: "Wild child"

2. Boris René: "Her kiss"

3. Lisa Ajax: "I don't give a"

4. Robin Bengtsson: "I can't go on"

5. Jon Henrik Fjällgren featuring Aninia: "En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh

dåaroeh)"

6. Anton Hagman: "Kiss you goodbye"

7. Mariette: "A million years"

8. FO&O: "Gotta thing about you"

9. Nano: "Hold on"

10. Wiktoria: " As I lay me down"

11. Benjamin: "Good lovin'"

12. Owe Thörnqvist: "Boogieman blues"

FLER NYHETER:

► Halt på vägarna – följ vår trafikrapportering

► För Plus-kunder: En gala med glamour och glädje: "Förra året var det ett par som blev livskamrater"

► Polisen tipsar – så undviker du olyckor i fjällen

► För Plus-kunder: Sjukhusockupanter får stöd av landsbygdsorganisation: "Vi hjälper dem gärna"