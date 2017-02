Imponerande konsert av Rigmor Gustafsson kvartett på Metropol

För Plus-kunder: Albumaktuella Larsa Eriksson spelar på Tumbleweed: "Det ska bli otroligt kul"

Onsdagskvällens jazzkonsert på Metropol, Härnösand, hade treavdelningar. Först spelade en ung jazzorkester där medlemmarna fortfarande går på Södra Latin. De framförde såväl eget material som en del ”äldre” standards. Sättningen i bandet är piano, bas, trummor, saxofon och trombon.

För att vara så unga spelade de ovanligt tight och uttrycksfullt. Publiken hyllade dem med varma applåder.

De andra två avdelningarna för kvällen stod Rigmor Gustafssons kvartett för. Förutom Rigmor sång trakteradeJonas Östholm pianot, Martin Höper kontrabasen och Chris Montgomery trummorna.

Rigmor,som är landets bästa och mest kända jazzsångerska, behöver kanske ingen närmare presentation men det är oerhört angenämt att få möjligheten att höra henne live och se vilka musikaliska resurser hon besitter.

Förutom talang har hon även en gedigen utbildningsbakgrund inom klassisk musik och jazz, såväl i Sverige som i USA. Rigmor blandade konserten mellan egenkomponerat material och standards som Somewhere over the Rainbow, en låt vi hört många finaversioner av, till exempel Eva Cassidys.

Kvällens arrangemang och framförande låg väl inivå med det bästa du kan höra andra världskända artister framföra, suveränt! Flera av de egna låtarna var hämtade från hennes senaste album When You Make Me Smilefrån 2014, bl a Call me Lonely.

Rigmors musiker bidrog till de nsammansatta och välljudande jazzmusiken. Jonas trakterade pianot på ett ypperligt sätt och förmådde använda kapaciteten jazzklubbens nya piano har i sina uttrycksfulla anslag i ackord och fingerspel.

I flera solon var det bara att luta sig tillbaka och njuta. Martin spelade avancerat i flera solon samtidigtsom han tryggt höll tempo och rytm tillsammans med Chris på trummorna. Chris spelade fritt och utnyttjade verkligen en trummis möjlighet att både spela utpå sitt instrument som hålla ordning på takten.

Metropol var för kvällen helt utsålt och publikens applåder blev varmare och varmare. I Rigmors extranummer,Stings Fragile, fick vi höra en genuin jazzversion av den kända låten där Rigmor visade vilken variationsförmåga hon har i röstens omfång, klang och styrka.

