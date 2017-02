Hyllad jazzsångerska besöker Örnsköldsvik och Härnösand

Isabella Lundgren är sångerskan som har spåtts en lysande framtid som jazzsångerska, och har bland annat jämförts med Anita O'Day, Billie Holiday och Edith Piaf. Hon har tidigare studerat vid New School University i New York, och har tidigare uppträtt tillsammans med bandet The little death, som bland annat har kompat Gavin Degraw och Moby.

2012 släppte hon sin första skiva It had to be you, som blev en succé bland både kritiker och publik.

Med sig under kvällens uppträdande har hon sin trio Carl Bagge på piano, Daniel Fredriksson på trummor och Niklas Fernqvist på bas, och med detta även Nordiska kammarorkestern.

Torsdagens konsert i Örnsköldsvik hålls i pingstkyrkan och börjar klockan 19.00 och fredagens i Härnösand hålls på Härnösands teater och börjar klockan 19.00.