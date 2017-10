De blir årets akt på Juldagsfesten i Härnösand: "Lockar den publik vi vill ha"

De har besökt Sundsvall sedan tidigare men nu blir det alltså Härnösands tur i december att få besök av den svenska houseduon Nause, som består av Jacob Criborn och Leonard Scheja.

– Tidigare har vi haft liveakter till Juldagsfesten men i år kände vi för att satsa på någonting annat. Vi har en bra relation med Nause sedan tidigare då vi har jobbat med dem tidigare, säger projektledaren Dino Vulic.

Duon har skördat stora framgånger med hits som "Hungry hearts" "Made of" och "The world I know". De har också nominerats till priser på Grammis och har streamats över 100 miljoner gånger på Spotify.

– När vi flyttade till Härnösand arena förra året kändes det som att vi hade växt ur de tidigare lokalerna. Nu vill vi tillföra något nytt till Juldagsfesten och Nause lockar till sig den publiken vi vill ha, säger Dino.

Under nästa vecka väntas biljetterna släppas.