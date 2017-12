Dags för sista upplagan av Rock On The Hill i Ö-vik: "Förväntar mig en grym kväll"

Per Karlsson, känd från band som April Divine och Blackwater, har inte stått på scenen sedan 2016. Då las Blackwater på is för att ge mer tid åt företagandet.

Per Karlsson som arrangerar Rock On The Docks genom sitt Karlsson & Norberg AB har tidigare spelat på Rock On The Hill med Blackwater, som support till Hardcore Superstar och Mustasch.

Det här kommer att bli sista upplagan av rockfesten.

– Vi har fullt upp med andra arrangemang och känner att vi inte riktigt hinner med oss. Ibland måste man sluta med något för att kunna ge plats åt annat, säger Per Karlsson.

Rock On The Hill har arrangerats i Örnsköldsvik sedan 2010. Det finns plats för ett 600-tal personer på lördag.

Förutom Lillasyster, som är kvällens stora dragplåster, har Per Karlsson fokuserat på att hitta mer lokala band.

– Det är viktigt att ge plats åt nya band så att de får chans att växa sig större, förklarar han.

Veritas som han själv ska spela med kommer även att spela in ett album i januari där han också kommer att hjälpa till.

– Jag förväntar mig en grym kväll. Det brukar det bli när vi arrangerar på Brux och jag ser fram emot att spela igen, säger Per Karlsson.

