BERLIN CALLING: Klas Qvist från Borås fortsätter leverera

Klas Qvist är synskadad och från ung ålder blev det musik när kompisarna koncentrerade sig på moppar, fotboll och hockey. I dag levererar han toner som om tiden nästan stod still. Precis som på tidigare alster är det flirtar med de stora, typ tre av de absolut största 60-talsgiganterna, som alla börjar på B; Beatles, Beach Boys och Byrds.

Klas Qvist trakterar de flesta instrumenten på egen hand, men har även god hjälp i studion av ett antal mycket kompetenta kollegor. Framför allt är det dock harmonierna och rösten som träffar mest rätt bland dessa 23 nya låtar på nya "Second thoughts".

Mest märkligt när det gäller Klas Qvist är en slags samhörighet med bröderna Wilson i Beach Boys. Musikaliskt är det lite Dennis över stämman, lite Carl över harmonierna och mycket Brian över låtskapandet – där inte minst nya låten ”Holland” påminner om något som skulle ha kunnat finnas med på skivan med samma namn från tidigt 70-tal. Örhängen är även ”Why does it hurt you” från första skivan, liksom Dennis Wilson-låten ”Barbara” från en minst sagt oumbärlig ep med fyra låtar från 2010.

Sammantaget tre skivor och tre guldkorn. Så ser det ut för Klas Qvist, eller artisten Citizen K, som han numer kallar sig när musiken levereras. Själv har 50-åringen från Bollebyggd beskrivit sin musik med att det är "pop, rock, psykedelia, folk och country".

Nu något helt annat.

Tiden går, men består, men storheter går ur tiden. Många gånger handlar det även om ett hårt leverne. George Michael och Rick Parfitt från Status Quo är några av de senaste tydliga exemplen. En annan som har lämnat jordelivet är gitarristen Greg Lake från Emerson, Lake and Palmer.

Avslutar med fem grymma tips:

Först och främst en uppmaning: sök gärna efter Sun Ho Lim på youtube, en sydkorean som har en röst, som ger honom en plats i högsta ligan. Leta även efter skivan "Live radio broadcast and demos" med salige Gene Clark. På just den skivan finns "Carry on", en av de finaste låtarna någonsin. Ett gott tips som jag en gång fick av landets bäste – och mest saknade musikjournalist, Lennart Persson, är kanadensaren Michel Pagliaro. Har man tur finns skivor att hitta på nätet. Ett guldkorn är även Gardner & Fuller, där inte minst skönsjungande Warren Wiebe finns med på ett hörn. Skivan är utgiven på spanskt bolag och i begränsad upplaga och är ett måste. Till sist The Monkees, minus Davy Jones. Förra året kom 60-talsbandet med första nya skivan på hur lång tid som helst – "Good times!". Hyllningskören var stor. Nu instämmer jag efter att ha fyndat i reahögen på Amazon.

Uppåt:

Tidningen Mojo, som fortfarande kommer i pappersform och som fortsätter leverera. Nu senast bra grejer om Ray Davies från Kinks och lika god läsning om Thin Lizzy.

Fotbollssäsongen. Allsvensk premiär på Norrporten om mindre än två månader. Har redan plockat fram halsduken och matchtröjan.

Nedåt:

Vintern, eller vad man nu kan kalla den här årstiden.

Och förstås hockeyn i Örnsköldsvik, eller vad det nu är. Vi är många som lider.