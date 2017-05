Bengtsson: ”Jag tycker att vi borde gå vidare”

Robin Bengtsson har varit lugn som en filbunke sedan han landade i Ukrainas huvudstad Kiev förra lördagen.

Men allt eftersom den första semifinalen närmat sig har till och med den kalla killen från Svenljunga börjat känna av tävlingsnerverna.

– Lite pirr är det allt. När vi kom var det nio-tio dagar till att vi skulle tävla. Då var man lite mer lugn. Men nu är det ju verkligen skarpt läge, säger Robin Bengtsson.

I semifinalen tävlar 18 länder – tio av dem går till finalen på lördag. Hyfsat stor chans för avancemang, med andra ord. Inte minst då Sverige bara missat final en enda gång sedan semifinalsystemet infördes.

–Jag tror att vi har ganska goda chanser. Det är ju mer än hälften av oss som ska gå vidare och jag tycker att vi har en väldigt bra låt, säger Robin Bengtsson.

Vad har du fått för respons här på plats?

– Jag har fått bra feedback. Det är många som tycker att vi har ett coolt nummer och överlag är ju folk väldigt intresserade av Sverige eftersom vi har varit så framstående de sista åren. Så det har varit väldigt mycket fina ord.

Även experter och oddsmakare tror på Robin Bengtsson – och inte bara i semifinalen. Många tror att han kan ta en slutgiltig topplacering om han väl tar sig till final.

Bara Italien, Bulgarien och Portugal rankas högre. Den sistnämnda, som representeras av Salvador Sobral, tävlar också i kvällens semifinal.

Det är också en av Robin Bengtssons favoritlåtar.

– Jag skulle säga att de starkaste i semin är Portugal och Australien. Armenien och Belgien tippas också väldigt högt. Det är nog de tuffaste konkurrenterna, säger han.

I semifinalen hoppas han så klart också på våra nordiska grannar Island, som representeras av Svala Björgvinsdóttir, och Finland, som ställer upp med duon Norma John.

– Finland tror jag kommer att gå till final och jag hoppas att Island också gör det, säger Robin Bengtsson.

Semifinalen sänds i SVT1 klockan 21.00 i kväll.

Fakta: Kvällens startfält

1. Sverige – Robin Bengtsson: "I can't go on"2. Georgien – Tako Gatjetjiladze: "Keep the faith"3. Australien – Isaiah Firebrace: "Don't come easy"4. Albanien – Lindita: "World"5. Belgien – Blanche: "City lights"6. Montenegro – Slavko Kalezic: "Space"7. Finland – Norma John: "Blackbird"8. Azerbajdzjan – Dihaj: "Skeletons"9. Portugal – Salvador Sobral: "Amar pelos dois"10. Grekland – Demy: "This is love"11. Polen – Kasia Mos: "Flashlight"12. Moldavien – Sunstroke Project: "Hey mamma!"13. Island – Svala Björgvinsdóttir: "Paper"14. Tjeckien – Martina Bárta: "My turn"15. Cypern – Hovig: "Gravity"16. Armenien – Artsvik: "Fly with me"17. Slovenien – Omar Naber: "On my own"18. Lettland – Triana Park: "Line"