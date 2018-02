Margarets spolade toalett till salu

Artisten Margaret från Polen gör sin Melodifestivaldebut i kväll. Hon gör ett försök på en danshit med låten "In my cabana". Under torsdagens rep på scenen förekom det en glittrande toalett, mot en skärm som visade ett badrum.

Vi hade en tanke om att vi är på en klubb, The Cabana, och jag går på damrummet. Och eftersom jag är drottning på The Cabana så sitter jag på diamanttoaletten, berättar artisten för TT.

Men på fredagen var den struken från uppträdandet.

TT: Vad hände med den?

Jag sket ner den, skämtar Margaret.

Nej, men vi hade en tanke, men såg på repen att det inte fungerade, förklarar hon.

Så toaletten är utbytt mot en bild på en soluppgång som Margaret i stället sjunger framför under några sekunder i sitt nummer.

Men den gnistrande vattenklosetten ska inte gå till spillo efter all uppmärksamhet som den fått. Den ligger redan ute på en auktionssajt och pengarna går till Djurens Rätt.

Melodifestivalens andra deltävling sänds i SVT1 klockan 20.00 i kväll.