Krista Siegfrids utslagen med Ö–viksbidraget

I kväll avgörs Melodifestivalens tredje deltävling i Växjö. Sedan tidigare hade Ace Wilder, Nano, Mariette och Benjamin Ingrosso gått till final.

Bland deltagarna fanns Krista Siegfrids med bidraget "Snurra min jord" skriven av bland annat Magnus Wallin, som har studerat på Musikmakarna i Örnsköldsvik.

För Plus-kunder: Här skapas framtidens hits: "Världen är intresserad av det vi gör här"

För Krista gick det inte så bra som hon kanske hade hoppats, då hon inte tog sig vidare till andra röstningsomgången och därmed åkte ut direkt.

Till final gick istället Robin Bengtsson och Owe Thörnqvist. Till andra chansen tog sig FO&O och Anton Hagman.

KVÄLLENS STARTFÄLT

1. Robin Bengtsson: "I can't go on"

2. Krista Siegfrids: "Snurra min jord"

3. Anton Hagman: "Kiss you goodbye"

4. Jasmine Kara: "Gravity"

5. Owe Thörnqvist "Boogieman blues"

6. Bella och Filippa: "Crucified"

7. FO&O: "Gotta thing about you"

LÄS MER OM MELODIFESTIVALEN:

För Plus-kunder: Lisa Ajax tillbaka med fjolårets erfarenheter i Mellos andra deltävling: "Häftigt att få vara med"

Dags för Mello efter mardrömsvecka – här är artisterna som tävlar ikväll

För Plus-kunder: Roger Pontare inför revanschen i Melodifestivalen: ”Lite som Sagan om ringen”

För Plus-kunder: Nostalgichock: 19 låtar i Melodifestivalen vi tyvärr inte glömmer