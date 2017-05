Julia Nilsson till Öbacka Jazz & Blues

Hon har jämförts med storheter som Joni Mitchell, Carol King och Regina Spektor. r. På lördag kommer möter Julia Nilsson Härnösands kammarsolister på Öbacka Jazz & Blues i Härnösand.

Julia Nilssons debutskiva "Oceans" som kom för två år sedan fick fina recensioner. Efter debutalbumet utkom den uppföljande EP:n "Blooming in the dark", denna gång på indie-bolaget Youth Recordings. Hennes musik vandrar mellan pop, jazz och klassisk singer-songwriter. Under lördagens spelning utlovas en magisk stund.

Klockan 20:00 börjar hon spela.

