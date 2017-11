Jöback firar "Fantomen" på Broadway

Nästa år firar den klassiska musikalen "The phantom of the opera" 30 år på Broadway.

Inför firandet har den svenske musikalstjärnan Peter Jöback bjudits in för att åter spela huvudrollen. Som tillfällig gäst tar sångaren över från James Barbour.

2013 blev Peter Jöback den förste européen att spela Fantomen sedan originaluppsättningen. Bara på Broadway har musikalen spelats för 18 miljoner människor sedan starten 1988.

Peter Jöback tog sig senast an rollen som Fantomen i uppsättningen på Cirkus i Stockholm tidigare i år.