Jazzens första dam ska hyllas i konsert

Hon kallades "The first lady of jazz" och skulle ha fyllt tresiffrigt i år. Ella Fitzgerald var en av 1900-talet största sångerskor och jazzmusiker. Hennes karriär började redan som 18-åring i Chick Webbs orkester 1935. Under sin livstid hann hon spela in mer än 200 album och med låtar som ”A-Tisket, A-Tasket”, ”Sweet Georgia Brown” och en rad av våra mest kära jullåtar, har Fitzgerald erövrat hela 13 Grammys.

Till minne av Ella kommer Meta Roos uppträda under en hyllningskonsert i Nya Parken tillsammans med det kända storbandet Övik Big Band. Meta debuterade som sångerska i dansband och har även varit en aktiv revyartist. För de yngre åskådarna är hon mest känd som sångerskan bakom ledmotivet till Disneyfilmen Lejonkungen "En värld full av liv". 2007 släppte hon albumet "Meta sings Ella" som var just ett hyllningsalbum till Ella Fitzgerald.

