Här är de nominerade till P3 Guld

Precis som i fjol har Zara Larsson flest P3 Guld-nomineringar. Popstjärnan är nominerad i kategorierna årets artist, guldmicken samt årets låt ("Symphony").

Dj-duon Axwell & Ingrosso kan också kamma hem tre priser - årets grupp, årets dans och årets låt ("More than you know").

Bland de artister som har chans på dubbla priser märks Oskar Linnros, Hov1, Pale Honey och Tjuvjakt.

"Perfekta poplåtar"

Även Tove Styrke, som också ska uppträda på galan, är nominerad i två kategorier - trots att hon bara släppte två låtar under 2017.

Det är inte illa. Jag blev ganska förvånad just för att jag inte har släppt något album och så. Men jag är jätteglad, säger hon.

TT: TT: Är det något av priserna du helst skulle vilja vinna?

Det är verkligen så fina kategorier båda två. För mig ligger kanske årets pop närmare hjärtat för jag känner att det är en så stor del av det jag håller på med. Det här året har jag verkligen lagt tid på att försöka göra så perfekta poplåtar som jag bara kan.

I den tunga kategorin årets låt tävlar ovan nämnda Zara Larsson och Axwell & Ingrosso mot Miriam Bryants "Rocket", Tjuvjakts "Tårarna i halsen" och Kaliffas "Helt seriöst".

Det är jättesmickrande att jag har fått äran att bli nominerad för första gången. Det känns skitkul och just årets låt, det är jättetungt, säger Kaliffa Karlsson.

"Har inga ord"

Hans "Helt seriöst" blev en jättehit i somras och har spelats nästan 25 miljoner gånger på Spotify.

Jag kände att det var en skön låt men jag hade ingen aning om att det skulle bli så här. Äldre gillar den och yngre också, barn som gamla, det är helt sjukt, säger Kaliffa Karlsson.

TT: TT: Vad har den betytt för din solokarriär?

Mycket. Den har sett till så att jag har slutsålda shower land och rike runt. Det är knökfullt på spelningarna, folk kommer inte in. Det är helt fantastiskt, jag har faktiskt inga ord. Det är galet.

P3 Guld arrangeras i Partille den 20 januari. Galan leds av radioprofilen Tina Mehrafzoon och skådespelaren Adam Pålsson. Utöver Tove Styrke kommer bland andra Silvana Imam, Molly Sandén, Jireel och Kapten Röd att uppträda.