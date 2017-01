Superhjältar och starka kvinnor – så blir våren på biodukarna

Vid första anblicken är det lätt att tro att vårens biodukardomineras av superhjältar och muskelmän. Och visst finns de, inte minst i form av uppföljare. Skådespelaren Vin Diesel sitter säkert på reprisernas tron med minst två. I januari återkommer han som extremsportaren och spionen Xander Cagei "XXX: Return of Xander Cage", senare i år spelar han Dom Torretto i vad som av trailern att döma är årets actionmacka, den åttonde delen i "Fast & furious"-serien.

Annat filmgodis för fartälskare blir "The great wall", "Guardians of the galaxy vol. 2", "Kong: Skull Island" och "Alien: Covenant".

– Generellt ser 2017 ut att bli ett väldigt bra år, med en bra mix av stora amerikanska blockbusters som vi ju alltid måste ha för att överleva, säger Per Mårtensson, programchef på SF Bio.

Han nämner "Pirates of the Caribbean: Salazar's revenge" som en potentiell publikdragare bland vårens uppföljare, men tror också på Disneys live action-version av"Skönheten och odjuret", med Emma Watson i huvudrollen.

– När de har släppt olika trailermaterial till den så har det varit rekord i nedladdningar. Så det känns som om det finns en stor efterfrågan där.

Kanske hör det årstiden till, men inte bara Emma Watson förälskar sig på biograferna i vår – Ryan Gosling kärar ned sig i Emma Stone i Oscarshajpade "La la land". I en annan Oscarsfavorit, "Moonlight", faller en ung man för sin bäste vän, och i "Tom of Finland" skildras den finländske tecknarens väg ut ur garderoben.

En mer politisk vinkel på kärlek över gränserna hittar man i "Loving", om hur förhållandet mellan en svart kvinna och en vit mansätter stopp för rasistiska äktenskapslagar i 60-talets Virginia, och i "Aunited kingdom" som följer kontroversen som uppstod när den botswanske prinsen Seretse Khama gifte sig med den vita brittiskan Ruth Williams på 40-talet.

Som en röd tråd under hela våren löper också filmberättelserna om smarta, starka kvinnor – från Nasa-tjejerna i "Dolda tillgångar" och det ugandiska schackgeniet Phiona Mutesi i Mira Nairs"Queen of Katwe", till Natalie Portmans Jackie Kennedy-porträtt i"Jackie".

Men är det en trend som är här för att stanna? "Wonder woman", som inleder filmsommaren 2017, skulle nog svara ja.

Elin Dahlman/TT

Fakta: 20 filmer våren 2017

"Bleed for this" är den verklighetsbaserade comeback-historien om boxaren Vinny Pazienza, vars karriär verkar körd efter en svår bilolycka. Aaron Eckhart spelar coach till en övertygande Miles Teller i huvudrollen. På bio 20/1.

"La la land" har kammat hem alla möjliga priser på vägen mot Oscarsgalan, och alla verkar överens: den här ljuvliga musikalen är årets stora filmhändelse. På bio 27/1.

"Jackie" handlar förstås om den populära presidenthustrun och stilikonen som blev änka vid 34 när John F Kennedy mördades. Pablo Larrains osentientala film har hyllats, likaså Natalie Portmani huvudrollen. På bio 3/2.

"Vaiana" är det svenska namnet på Disneys senaste, hyllade animerade succé "Moana" och på den unga, modiga polynesiska hjältinnan som den handlar om. På bio 3/2.

"Moonlight" är den poetiska indiefavoriten som har blivit den största utmanaren till "La la land" om Oscarsstatyetterna. Fängslande om en homosexuell pojkes uppväxt. På bio 10/2.

"Fifty shades darker" ropar till alla tantsnuskälskare därute: kom, kom och se mer av bondagesagan mellan Christian Grey och Anastasia Steele. På bio 10/2.

"Loving" är den verklighetsbaserade filmen om paret Richard (Joel Edgerton) och Mildred (Ruth Negga) Loving, som genom sin kärlek tvingade fram omvärderingar av rasistiska äktenskapslagar. 17/2.

"Queen of Katwe" är Mira Nairs färgstarka film om den ugandiska flickan Phiona Mutesi, vars talang för schackspel fungerar som en metafor för större sammanang. På bio 17/2.

"T2 Trainspotting" är filmen som alla 70-talisterhar väntat på – uppföljaren till Danny Boyles 90-talskomedi om ett gäng pundarepå drift i ett ruffigt och partysuget Edinburgh. På bio 22/2.

"Dolda tillgångar" bygger på den verkliga historien om en grupp svarta kvinnliga matematiker som blev avgörande för Nasas rymdfärdsprogram på 60-talet. På bio 24/2.

"Silence" har tagit Martin Scorsese runt 30 år att genomföra, och av allt att döma var det ett projekt som innebar stora utmaningar. Men herre, vad det ser maffigt ut! På bio 3/3.

"Kong: Skull island" släpper loss Tom Hiddleston, Samuel L Jackson och Brie Larson på en ö där de inte hör hemma. Någon, nämligen en stor primat, blir förbannad. På bio 10/3.

"A United Kingdom" om det ramaskri som den botswanske prinsen Seretse Khama väckte när han gifte sig med den vita brittiskan Ruth Williams på 40-talet. På bio 10/3.

"Skönheten och odjuret" är Disneys live-version av det egna tecknade sagoäventyret där Belle (Emma Watson) faller för den förtrollade prinsen/odjuret (Dan Stevens). På bio 17/3.

"Life" innehåller rymdrysningar, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson och Ryan Reynolds – men kan den återupprätta Daniel Espinosas rykte efter floppen "Child 44"? På bio 24/3.

"Fate of the furious" är den åttonde filmen i dentill synes aldrig sinande actionserien om bilskurken Dominic Toretto (VinDiesel). Här är hans polare ute efter honom efter att han har förrått dem pågrund av en listig fjälla (Charlize Theron). På bio 14/4.

"Guardians of the Galaxy vol 2" är efterlängtad eftersom föregångaren var den bästa filmen hittills i Marvels biouniversum. Och för att trädgubben Groots baby är en så gullig pinne, förstås. På bio 3/5.

"Alien: Covenant" hänger ihop med det som hände Noomi Rapace och Michael Fassbender i "Prometheus", men hur exakt ärännu lite luddigt. Vem bryr sig så länge Ridley Scott släpper loss xenomorferna igen? På bio 19/5.

"Pirates of the Caribbean: Salazar's revenge" kan bli spiken i kistan för Johnny Depps karriär – eller en nytändning. Javier Bardem spelar kapten Jack Sparrows nye motståndare i den femte filmen i serien. På bio 26/5.

"Tulpanfeber" har skjutits upp och skjutits upp,men snart ska vi väl få se Alicia Vikander bryta sig loss ur sitt otäckaäktenskap med Christoph Waltz med hjälp av snyggingen Dane DeHaan? På bio ivår.