Nylandsuppväxte Dolph Lundgren kan återförenas med Stallone i "Creed 2"

Hollywood-stjärnan Dolph Lundgren gjorde rollen som den sovjetiske boxaren Ivan Drogo i Rocky IV. I filmen dör Rockys (Sylvester Stallone) vän Apollo Creed som spelades av Carl Weathers under en uppvisningsmatch mot Dolph Lundgrens karaktär.

Under onsdagen lade skådespelaren upp en bild på honom själv där även Sylvester Stallone, som spelade Rocky, syns i bakgrunden på sin officiella Facebooksida. Till bilden skriver han: "Stay tuned - life works in mysterious ways" som översätts: "Håll er uppdaterade – livet tar ibland oväntade mystiska vägar" och taggar även sina två skådespelarkollegor Sylvester Stallone och Michael B Jordan med hashtagen Creed 2.

Även Stallone hintade om detta för två dagar sedan när han publicerade på sin Instagram med texten: "Here's a chance to stretch your imagination . History will always repeat itself in one form or another , just got to be ready... sins of the father" som översätts: "Historien kommer alltid att upprepa sig själv i en form eller en annan, bara att göra sig redo. Faderns synder".

Filmen Creed kom för två år sedan och nu verkar en uppföljare vara klar. Enligt Imdb ska den nya filmen ha premiär under 2018. Om och i så fall hur Dolph Lundgrens karaktär kommer återvända, är fortfarande oklart.

