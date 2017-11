Här är filmerna som visas på biograferna i veckan

Härnösand

All Inclusive (Sverigepremiär)

Bilar 3

Den stora nötkuppen 2

Justice League (Sverigepremiär)

Korparna

Lucky (premiär söndag)

Paddington 2

Thor: Ragnarök

Dessa filmer visas vid ett flertal tillfällen.

Örnsköldsvik

All Inclusive

Bad Moms 2

Bilar 3

Den stora nötkuppen 2

Flyg! sa Alfons Åberg

Ingen tid för kärlek – en film om Johnny Bode (premiär onsdag)

Jigsaw

Justice League (Sverigepremiär)

Korparna

Lucky

Paddington 2 (Sverigepremiär)

Thor: Ragnarök

Dessa filmer visas vid ett flertal tillfällen.

Sollefteå:

All Inclusive, 17, 18 och 19 november, klockan 19.00

Justice Leage, 17, 18, 19, 22 och 23, november, klockan 19.00

Paddington 2, 19 november, klockan 15.00

Den stora Nötkuppen 2, 19 november, klockan 15.00

Kramfors:

All Inclusive, 17, 18, 19, 22 och 23 november, klockan 19.00

Justice League, 17, 18, 19, 22 och 23 november, klockan 19.00

Paddington 2, 19 november, klockan 15.00

Den stora Nötkuppen 2, 19 november, klockan 15.00

Junsele:

Thor: Ragnarök, 3 november, klockan 20.00

My Little Pony: The Movie, 5 november, klockan 15.00

Ramsele:

Paddington 2, 19 november, klockan 16.00

All Inclusive, 19 november, klockan 18.30

Gideå:

All Inclusive, 19 november, klockan 18.30

Näsåker:

Ingen film visas

