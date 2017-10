Festivalen där musikaler hyllas närmar sig – se hela programmet här

Program Kramfors musikalfestival

Torsdag 19 oktober

Kl 19.00: Club corner of the sky. En succé från Stockholm: Ett tillfälle för alla att komma och sjunga sina favoritmusikal-dängor med proffspianist eller bara lyssna och peppa andra. Open mic på First Hotell Kramm.

Fredag 20 oktober

Kl 14.00: Konsert med Kramfors Kulturskolas vokalensemble i Kramfors galleria.

Kl 19.00: Rennie Mirro & Karl Dyall, Kramfors Teater.

Lördag 21 oktober

Kl 10.30: En dansworkshop i musikalens värld. Dansövningar som resulterar i ett dansnummer från en känd musikal. Detta passar alla som tycker om show och dans. Danssalen, Kulturskolan, för de mellan 12–20 år.

Kl 10.30: Sångsnickeri workshop: Vi arbetar i grupp med att göra om en låt och framföra den med hjälp av musikalens tre grundstenar: Sång, dans, teater. Sal 2: Kulturskolan, för de mellan 6–13 år.

Kl 12.30: Lunchkonsert på Royal Bio Kramfors. Elever från estetiska programmet (Ådalsskolan) som går teater musikal bjuder in till Musikalkavalkad!

Kl 14.00: Teaterworkshop för dig som tycker om eller är nyfiken på att spela teater, klä ut dig, sjunga, dansa. Vi gör roliga dramaövningar/lekar och sätter ihop till en miniföreställning. Danssalen, Kulturskolan, för de mellan 6-13 år.

Kl 14.00: Acting through singing: Vi arbetar med konsten att sjunga en känsla. Vi kommer på olika sätt låta sång och teater mötas. Sal 2, Kulturskolan, för de mellan 12-20 år.

Kl 14.00: "En vacker dag - Kramfors musikalsuccé"på Konsthallen. Samtal mellan Sune Johansson (producent och Kulturskolerektor), Hans Garneij (kompositör och musiklärare) och Bo R Holmberg (dramatiker och författare).

Kl 15.15: Dansworkshop för alla som vill ha en rolig showstund. Vi kommer att värma upp genom dansövningar. Därefter kommer ni att få lära er en danskorreografi till en klassisk musikalhit. Danssalen, Kulturskolan, för de mellan 6-13 år.

Kl 15.15: Improvisationsworkshop. När man improviserar övar man sig på att använda den första impulsen som dyker upp i skallen. Tillåtande, roligt, befriande, ofta tokigt och ibland högst allvarligt! Vi gör olika övningar och avslutar med en improviserad föreställning. Sal 2, Kulturskolan, för de mellan 12-20 år.

Kl 19.00: Festkonsert på Kramfors Teater – Konsert med Emanuel Bagge, Åsa Lundman, Malin Stenbäck, Karolina Furberg, David Saulesco, lokala körer, Hans Olov Furberg med husband och konferencier Johan Mörk.

