Christer Sjögren sålde slut i Själevad – publik fick stå för att se konserten

Från Trelleborg i söder till Örnsköldsvik i norr. Det var för femtonde året i rad som konceptet I Juletid gjorde sin julturné som i grunden består av Magnus Johansson och Marcos Ubeda. För andra året i rad stod den folkkäre Christer Sjögren som gästsolist.

I Själevads kyrka var konserten under måndagskvällen, kanske "tyvärr" slutsåld, eftersom flera ur publiken fick ställa sig längst bak i salen för att visuellt ta del av konserten.

Tillsammans med Domsjö kyrkokör ledd av Thomas Sondell tog Christer Sjögren ton. Med "white christmas" inledde han kvällen, först på svenska och sedan på engelska. För att sedan övergå till "Have yourself a merry little christmas". Med humor och härlig musik spred Christer Sjögren, Magnus Johansson och Marcos Ubeda julstämning i Själevad.

Christer Sjögren pratade om hur viktig musiken varit för honom, framför allt den andliga musiken.

– När jag var ung trodde jag att man kunde leva utan musik, men idag vet jag bättre, sa han.