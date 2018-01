Britney Spears till Sandviken

Popikonen Britney Spears kommer till Sandviken för en konsert på Göransson arena den 11 augusti. Det skriver Live Nation i ett pressmeddelande.

Superstjärnan tar sin hyllade och prisbelönta Las Vegas-show "Britney: Piece of me" på turné till utvalda städer i Europa, däribland Sandviken. Showen, som spelats i fyra år på Planet Hollywood and Casino i Las Vegas, har gjort stor succé med över 250 utsålda konserter och har omsatt över 140 miljoner dollar. Turnén är fansens sista chans att se showen.

Britney Spears är en av de största artisterna i pophistorien med nästan 150 miljoner sålda album. Sångaren slog igenom stort världen över 1998 med megahiten "... Baby one more time", skriven och producerad av svenske Max Martin. Därefter har Britney Spears släppt sex album som alla hamnat på Billboard-listans första plats samt haft 22 hits på Billboards Top 40.

Biljetterna släpps den 27 januari klockan 9:00.