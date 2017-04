Marcus Ericsson näst sist i kvalet – flyttas upp en placering efter bestraffning

Örebroföraren Marcus Ericsson har stora problem med sin Sauberbil just nu, och kommer få starta näst sist i söndagens race i den olympiska parken i Sotji. På lördagen hade han dessutom rejäl otur, då han i kvalets slutsekunder var på väg att passera bland annat stallkompisen Pascal Wehrlein (han var tre tiondelar före vid sista mellantiden) när just Wehrlein åkte av och orsakade gulflagg, vilket gjorde att Ericsson tvingades bromsa in och avbryta sitt sista kvalförsök.

Ericsson hade därmed bara Romain Grosjean bakom sig i kvalet, men eftersom Stoffel Vandoorne fått 15 placeringars bestraffning på grund av att redan nu, i fjärde racet, ha tvingats sätta in säsongens femte Hondamotor i McLaren-bilen (man får bara använda fyra motorer under en hel säsong), kommer Kumlasonen ha två förare bakom sig på startgriden i söndagens race.

Förutom Wehrlein åkte även Renaultföraren Jolyon Palmer av precis i kvalets slutsekunder, och Palmer dundrade in i barriären och slog sönder sin Renault ordentligt, medan Wehrlein klarade bilen i princip oskadd.

Förarna som åkte ut i första kvalomgången: 16) Jolyon Palmer, Renault, 1.36,462, 17) Stoffel Vandoorne, McLaren, 1.37,070 (får 15 placeringars bestraffning, startar sist), 18) Pascal Wehrlein, Sauber, 1.37,332, 19) Marcus Ericsson, do, 1.37,507, 20) Romain Grosejan, Haas, 1.37,620.

Kvalet pågår, texten uppdateras!