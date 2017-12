Mittrevyn bjuder på briljanta sång- och musiknummer blandat med fyndiga sketcher i sann revyanda

Mittrevyn levererar en blandning av lokalförankrade skämt och ordvitsar. Starkast är sångnumren som sitter som en smäck. Premiären känns som ett perfekt avslut på 2017 – och början på 2018.

Det är den fjortonde upplagan av Mittrevyn som har premiär på nyårsaftonskvällen. Med en fullsatt salong slängs man in i ett första nummer fullt av sång och dans – och publiken hänger på.

De bästa scenerna är de enkla, utan rekvisita och scenografi. Bland annat bjuder Jens och Tony på en fantastisk sketch där bara två ord används och upprepas. På varsitt luftfordon pågår en duell och publiken viker sig av skratt.

Ljusdesignen måste få utrymme för en hyllning här. Den förstärker och bygger upp miljöer tillsammans med enkel scenografi och bra kostym. Man köper direkt plats och situation och den känns självklar i sitt framträdande.

Orkestern är fenomenal i sitt framförande och agerar emellanåt även sufflör. Flera inslag med blås bjuds det på och det ger extra krydda till numren. Igenkänningen är hög när det ska spelas sällskapsspel. Alltifrån lokala snackisar som Y:et i Timrå, BB i Sollefteå och Sundsvallsbron vävs in och inte bara hotell byggs – utan även skyskrapor. Ordvitsarna haglar och föreställningen har en fin dynamik men sketcher varvade om sång- och dansnumren. Det är en fröjd att lyssna på musiken och samtidigt får man vila magmusklerna lite under tiden. Leif, Lasse och Tony gör ett fint framförande med en hyllning till Harley-Davidsson. Sticket i Stinas sång som primadonna går inte av för hackor, och – det inkluderar även ett klädbyte.

Det är hög nivå på alla medverkande men två värda att lyfta högst:

Stina – som gör en fantastisk debut i Mittrevyn och spelar med inlevelse, närvaro och tajming. Hon är en fena på sång och dans oavsett vilken roll hon gestaltar. Jens lindar tidigt i föreställningen publiken runt sitt lillfinger, och bara han kliver in på scenen börjar det fnittras. Han kliver bland annat in mellan sketcherna som clownen Staffan och bryter den fjärde väggen när han inkluderar både orkester och publiken i kvicka skämt och improvisationer – vilket är ett av de mest uppskattade inslagen. Han har en fin karaktärsgestaltning och man vet aldrig vad som ska hända när han är på scenen.

Första akten är något starkare än den andra, den känns aningen kvickare och lätt att ta in. Scenbytena är välrepeterade och så snabba att man inte ens märker av dem. Det är snabbt tempo och inte många sekunder tystnad i taget.

Vi får se sketcher med spridda ämnen som hundbajs, träningshets och en parodi på nyhetsmedia. Det är de lättare inslagen som tas emot bäst, som missförstånd under spinningspasset och en hyllningssång till en viss bakmaskin. Politiker, landsting och en serenad på rim om servitör-branschen är väl genomtänkta och fyndiga men inte lika lätta att ta till sig.

Emellanåt blir det fel (det är ju trots allt premiär) – vilket ger en antagligen ännu bättre utgång, då det är ett fint samspel och kvicktänkta skådespelare.

Alla medverkande sluts upp i det sista numret och knyter ihop säcken med sång och dans. Det är en klockren låttext som summerar föreställningen och publiken – de ger stående ovationer.